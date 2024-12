Tvplay.it - Pellegrini netta su Jannik Sinner e la squalifica: “Atleta responsabile a prescindere”

Federicasi esprime in merito al caso che sta coinvolgendo ormai da settimane, il tennista numero uno al mondo: le dichiarazioni.È il numero uno al mondo, eppure la seconda parte del 2024 dinon è stata la più serena in assoluto. Ad agosto, infatti, l’ITIA ha concluso un’indagine sull’altoatesino, la quale era stata aperta durante il torneo Indian Wells, quando il tennista per due volte era stato riscontrato positivo al Clostebol. Si tratta di uno streroide anabolizzante proibito dall’agenzia mondiale antidoping.sue la: “” (LaPresse) – tvplay Fin dal primo momentoha collaborato all’indagine e ha scontato una sospensione provvisoria per poi essere reintegrato, non appena fornite spiegazioni sull’accaduto: l’ha parlato di una contaminazione accidentale a opera del suo fisioterapista, il quale stava usando un farmaco da banco contenente Clostebol per un taglio alla mano e ha massaggio il tennista senza guanti.