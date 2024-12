Mistermovie.it - Mister Movie | Com’è Dream Productions, la serie spin-off di Inside Out, mini-recensione!

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Pixar sbarca in TV conPixar, famoso per i suoi capolavori cinematografici, sta spostando la sua attenzione sul piccolo schermo con, una nuovaanimata che espande l’universo diOut. Dopo anni di successi con cortometraggi e speciali distribuiti direttamente, lo studio presenta uno dei suoi due grandi progetti televisivi, insieme alla dramedy sportiva Win or Lose, prevista per febbraio 2025.Un viaggio nella mente di Riley: la trama dellasi svolge nell’incredibile universo della mente della giovane Riley, mettendo al centro la squadra responsabile della creazione dei suoi sogni e incubi. Questa squadra, che si muove tra immaginazione e creatività, affronta sfide quotidiane mentre progetta vere e proprie “esperienze cinematografiche” per il subconscio.