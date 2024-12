Lettera43.it - Milano, arrestato il camionista che ha investito e ucciso una 34enne sulle strisce

È statoper omicidio stradale l’autista del camion che, nella mattinata di mercoledì 11 dicembre, ha travolto euna donna di 34 anni che stava attraversando la strada. La vittima si trovava in compagna dei suoi due figli di un anno e mezzo, gemelli, e della loro nonna di 59 anni. Ilche ha causato l’incidente è fuggito senza prestare soccorso ed è stato rintracciato qualche ora dopo fuori città. Il caso è seguito dal pm di turno Paola Biondolillo e dal procuratore Marcello Viola.La nonna e i piccoli sono rimasti feriti ma non in modo graveI fatti si sono verificati intorno alle 9.45 tra viale Serra e viale De Gasperi, in zona Fiera-Portello. Secondo quanto ricostruito, il camion aveva il semaforo verde e stava svoltando a destra in direzione piazza Stuparich.