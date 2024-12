Dilei.it - Mammuccari, non solo Belve: i colpi di testa negli anni. Anarchico o permaloso?

Che Teo(o Mammucari, che dir si voglia) sia da sempre un conduttore- showman- mattatore fuori dagli schemi lo si era capito fin dai tempi della trasmissione Libero, che gli regalò successo e visibilità: la sua comicità era tutta giocata sullo scherno altrui. Che piacesse o meno, è sempre stata la sua cifra comica e in quello era, ed è tuttora, un fuoriclasse. Quello che spesso manca ai personaggi come lui, che divertono deridendo gli altri, è la capacità di essere vittime oltreché carnefici. Quando oggetto dell’ironia sono loro, qualcosa s’inceppa. L’ego s’inceppa. Come ha ben detto Francesca Fagnani, in evidente imbarazzo per la piega che aveva preso l’intervista, “Il tuo problema è la mancanza non di ironia, di cui sei maestro, ma di autoironia”.E Teo, ben prima di, ne aveva dato ampia dimostrazione.