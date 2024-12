Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale intrigante, l’indiano a caccia di qualsiasi chance possibile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:14:50 53. Dxb4 axb4 54. Tb7 Ta8 55. Txb4 Ta2. A questo puntosempre più vicino alla patta ora che ci sono solo le Torri e il pedone in più (non sfruttabile) del Bianco.14:49 51. De1+ 52. Rh2 Db4. Sarà cambio delle Donne?14:46 50.. Dxc3 51. Ta7.si riprende il pedone altrove. Può arrivare anche l’addio all’ultimo pedone, quello passato a, a breve (la ragione del pedone in più).14:45 50. Dxb5,accetta sì il sacrificio, ma lo fa di Donna e non di Torre come si sarebbe potuto pensare.14:45 Meno di 10? perora.14:43 Abbiamo intanto la certezza di essere alla seconda partita più lunga fino a questo momento, dopo le 5 ore e mezza della settima partita terminata senza vincitori né vinti.14:42 Posizione attuale, con il sacrificio di pedone dilì, nell’aria.