Ilfoglio.it - Le parole di Conte e i grillini giacobini

Leggi su Ilfoglio.it

In un paese di analfabeti funzionali, come certificato dall’Ocse, è ovvio che nessuno batta ciglio dinanzi alledi Giuseppe: “Siamo una forza progressista, ma alternativa allo schema destra-sinistra”. Se non siamo in grado di capire il senso delle, non c’è più bisogno che leabbiano senso. Per fortuna però siamo anche ignoranti in storia, quindi possiamo registrare la dichiarazione senza rabbrividire per ciò che sottintende. La destra e la sinistra sono infatti categorie politiche nate dalla casuale disposizione dei deputati dell’Assemblea legislativa durante la Rivoluzione francese. Nel 1791, a destra si erano accomodati i foglianti (nessuna parentela), che erano più conservatori, mentre a sinistra sedevano i girondini e i, più progressisti. L’anno dopo, alcuni deputati che volevano uscire dallo schema destra-sinistra iniziarono a occupare gli scranni più alti: erano i montagnardi, deiestremisti, i quali intendevano collocarsi in posizione di superiorità morale e politica rispetto alle altre compagini.