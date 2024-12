Inter-news.it - Inzaghi: «A 13 punti dopo sei partite! Inter, c’era una sensazione»

Leggi su Inter-news.it

Simonee le sue parolela sconfitta dell’sul campo del Bayer Leverkusen per 1-0. Nerazzurri a quota trediciin Champions League.QUALIFICAZIONE – Simone, presente in zona mistaBayer Leverkusen-, ha commentato così la sconfitta dei nerazzurri e si è espresso poi anche sulla possibilità di entrare agli ottavi di finale senza passare dai playoff: «Siamo a 13sei, avremmo firmato alla vigilia, ma un punto in più ci avrebbe permesso di vincere poi la prossima partita per ottenere la matematica qualificazione. In attesa anche delle altre gare, dipende ovviamente tutto da noi».parla di poca qualità messa in campo dalla suacontro il Bayer LeverkusenPOCA QUALITÀ – Poi, nell’analizzare la partita, ha parlato di poca qualità messa in campo dai suoi giocatori.