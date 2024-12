Ilfattoquotidiano.it - Eleonora sbaglia la scelta decisiva ad Affari Tuoi, De Martino bacchetta il suo fidanzato: “Ancora non le hai chiesto la mano, inizia a pensarci”

In bilico tra fortuna e sfortuna la gara di Elena, pacchista della Toscana, ad. La concorrente ha giocato con il pacco 19, un numero che si ripeterà spesso nel corso della puntata. A partire dalla relazione con il suo compagno, Yuri, che la affianca in questa esperienza televisiva: “Da quanto tempo stiamo insieme? Da 19 anni. Quando ci siamo conosciuti ne avevo 14. Una mia amica mi aveva detto che piacevo a Yuri ma io pensavo a Lorenzo. Alla fine ci ho provato io con lui. Non so che fine abbia fatto Lorenzo“, spiega. “Pronto? Ecco lo abbiamo trovato”, scherza De, che poco dopo rimprovera Yuri: “non le haila. Non è questa la sera, ma“,il conduttore.Intanto, la partita comincia in discesa: diversi i pacchi blu eliminati nei primissimi tiri.