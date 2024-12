Liberoquotidiano.it - "Ci toglierebbe il lavoro". Sinner in teatro? Panatta e Bertolucci non si contengono

“Jannike Matteo Berrettini nei teatri italiani per uno show comico.” Per lo meno questa è la proposta dei social dei tifosi sui social, dopo il siparietto che ha visto coinvolti i due tennisti eroi dell'ultima Coppa Davis, a Malaga (Spagna), durante i SuperTennis Awards 2024 condotti da Piero Chiambretti. Nel video in questione, il presentatore televisivo si è rivolto ai due intervistati: "Però battere un amico dispiace.". “Sempre”, è stata la risposta di. Da qui la simpatica e inevitabile reazione di Berrettini: "Ma che c. dici?”, tra le risate del pubblico presente. Proprio della proposta dei tifosi con al centro i due tennisti nei teatri ne hanno parlato Adrianoe Paolonel podcast La Telefonata, mettendosi loro due a centro. "Cosìro ila me e a Adriano”, ha detto il secondo, oggi commentatore e opinionista televisivo.