Atletica Corsa di San Silvestro 2024 a Bolzano | oltre a Battocletti e Crippa al via anche Cavalli e Faniel

La BOclassic Alto Adige si avvicina e il parterre di partecipanti si delinea sempre di più.alle già annunciate presenze illustri di Nadiae Yeman, a 20 giorni dal via si aggiungono quattro grandi nomi: il 31 dicembre saranno presenti alla gara maschile l’azzurro Eyobe l’ugandese Oscar Chelimo, entrambi già vincitori delladi San. In, l’azzurra Ludovicae l’etiope Aleshign Baweke saranno impegnate nella gara femminile.tornerà a cimentarsi nei 10 chilometri a cinque anni dal successo del 2019, un’impresa riuscita in precedenza ad Alberto Cova nel 1985 e Salvatore Antibo nel 1988. Il 32enne delle Fiamme Oro, ex detentore dei record italiani della maratona e della mezza maratons, sfiderà il due volte vincitore Chelimo, bronzo nei 5000 ai Mondiali di Eugene 2022.