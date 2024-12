Atalanta | tifoso multato e bandito da stadi in Francia aveva imitato la scimmia contro il Marsiglia

Leggi su Sportface.it

Unitaliano dell’è statoper tre anni dagliined è stato condannato a pagare 600 euro di multa per “aver provocato odio” alloo Velodrome diil 2 maggio scorso. La punizione nei confronti del supporter della Dea è dovuta a un video realizzato durante la semifinale di Europa League da parte di undi casa, nel quale veniva mostrato unospite che appartentemente stava imitando unain modo razzista. La Procura diha deferito il giovane, uno studente della bergamasca, che è stato arrestato all’indomani dei fatti e processato a ottobre. Dovrà inoltre pagare un euro simbolico anche alle associazioni Sportitude e SOS Racisme, che si sono presentate come parti civili.“Condanno in modo netto il comportamento di qualcheitaliano durante OM-, è intollerabile e indegno.