Aspromonte, montagna di luce

La drammatica stagione dei sequestri aveva trasformato l’acrocòro terminale della penisola italiana in una “terra di nessuno” dove lasciare agire indisturbata, nei decenni, la più potente associazione criminale italiana: oggi una nuova vita fa dell’uno dei luoghi più esotici della Vecchia Europa, tra iniziative paesaggistico-ambientali, valorizzazione economica e proposte turistiche, nella speranza che riemerga soltanto il passato della millenaria storia che qui ha lasciato tracce di assoluto valore culturale. Mentre si discute dell’etimologia corretta .“Non è bella la vita dei pastori in, d’inverno, quando i torbidi torrenti corrono al mare, e la terra sembra navigare sulle acque. I pastori stanno nelle case costruite di frasche e fango, e dormono con gli animali. Vanno in giro coi lunghi cappucci attaccati alla mantelletta triangolare che protegge le spalle, come si vede talvolta raffigurato qualche dio greco pellegrino e invernale”.