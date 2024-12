Gamberorosso.it - Antinori chiude il 2024 con ricavi in crescita del 5%. "I dazi Usa? Non ci spaventano"

«Nonostante tutte le difficoltà del momento,remo ilcol segno più». Parole che trasudano fiducia, quelle di Piero, presidente onorario della storica azienda vitivinicola. Pronunciate nel corso di un’iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio di Firenze, delineano uno scenario positivo per il prossimo anno, nonostante il calo generale del consumo di vino che sta interessando diversi mercati.si aspetta infatti unadel 4-5 per cento neie nell’Ebitda (earnings before interests taxes depreciation and smortization, un indicatore fondamentale per la valutazione aziendale e dei titoli azionari).Il mercato americano e il nodo deiNon mancano, però, le incognite, soprattutto per il mercato statunitense, uno dei più strategici per il gruppo toscano.