Ilrestodelcarlino.it - Addio a Rodolfo Salciccia, pioniere dell'imprenditoria italiana e fondatore del Salcef Group

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Commozione anche a Riccione per la morte di, 83 anni, colonna, nonchédel, un’eccellenza’industria ferroviaria che con i suoi mille dipendenti opera anche all’estero. L’imprenditore di Tagliacozzo (L’Aquila) se n’è andato per sempre lunedì. Assieme alla moglie Olga a Riccione tra gli anni Ottanta e l’inizio del Duemila ha segnato un importante capitolo’hotellerie, fungendo da apripista alla riqualificazione alberghiera. A lui si deve il recupero di strutture ricettive di punta. La parabola ascendente a Riccione era cominciata nel 1986 con la ristrutturazione’hotel Boemia, in viale Gramsci, quasi in contemporanea era partita quella del Kent, in viale D’Annunzio. Nel frattempoha acquisito il Grand Hotel Des Bains, unico cinque stelle di Riccione, che dopo un’importantissima ristrutturazione è stato aperto nel 1989 per poi essere ceduto alla famiglia Cenni nel 2000.