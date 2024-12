Liberoquotidiano.it - Usa, l'arrivo in tribunale di Luigi Mangione dopo l'arresto

, l'uomo sospettato dell'omicidio del Ceo di United Healthcare, Brian Thompson, è stato incriminato in Pennsylvaniail suoin un Mc Donald's di Altoona., tra gli altri reati, è accusato di possesso di arma senza licenza e falsificazione. Il 26enne laureato dell'Ivy League, proveniente da una nota famiglia immobiliare del Maryland, è stato accusato di omicidio a New York. I procuratori di Manhattan hanno presentato accuse di omicidio e altre accuse contro, secondo un fascicolo giudiziario online. E' apparso davanti alla corte della contea di Blair, in Pennsylvania, ed è stato trattenuto in carcere senza cauzione.