Justcalcio.com - Tuttosport – dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 12:04:17 Fa notizia quanto riportato poco fa da:Una notte magica. Un sogno che si trasforma in realtà. Lo stadio pieno, l’Atalanta prima in classifica in Serie A e addirittura avanti di 5 punti nella graduatoria della nuova Champions League: Dea a quota 11, Real Madrid fermo a 6 con la rischio di restare addirittura fuori dalle 24 qualificate ai turni ad eliminazione diretta nelle vesti di detentori del titolo. Il quarto incrocio di sempre tra nerazzurri bergamaschi e Galacticos è una clamorosa prima volta: mai, infatti, la Dea aveva affrontato la formazione probabilmente più importante e seguita del mondo a Bergamo con il pubblico sugli spalti. L’aria che si respira a Bergamo in queste ore è speciale, i tifosi della Dea credono fortemente in quella che sarebbe un’impresa storica: va bene che agli ospiti mancherà quasi tutta la difesa, d’accordo che alcuni top non sono nelle migliori condizioni ma parliamo pur sempre di una squadra che ha qualità anche nel cambio del cambio e che ha la vittoria nel DNA.