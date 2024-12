.com - Terza Categoria/ Inizia il duello in vetta: il riassunto della 10° giornata dei gironi C ed E

La Junior Jesina ne fa 5 al Largo Europa, Urbanitas Apiro-Maiolati Pianello e Valle Del Giano-Fabriano si fermano sul pari, il Real Sassoferrato continua a vincere e l’Atletico 2008 cade in casaJunior Osimana: ildecimadel girone C, con un occhio sull’Appignano e sul girone EVALLESINA 10 dicembre 2024 – Il decimo turnogirone C, passato agli archivi nel weekend appena concluso, ha aperto delle lotte in testa al campionato e nella zona playoff che si prospettano intriganti ed imperdibili, rendendo il campionato un appuntamento imperdibile per gli appassionati.Il tronoclassifica è ora diviso a metà, con il Largo Europa che cade al ‘Pirani’ di fronte ad una grande e sorprendente Junior Jesina con un sonoro 5-1 e l’Urbanitas Apiro che non sfrutta l’occasione per volare in testa da sola e si ferma sull’1-1 con il Maiolati Pianello, che si tiene invece vivo in lotta per i playoff.