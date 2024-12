Thesocialpost.it - Terremoto a ovest di Algeri: magnitudo 4 scuote la provincia di Tipaza

Questa mattina, alle ore 5:00 (ora italiana), undi4 sulla scala Richter ha colpito l’area adi, capitale dell’a. La scossa, registrata dal Centro Governativo di Ricerca in Astronomia, Astrofisica e Geofisica, ha avuto come epicentro una zona situata a 7 chilometri a sud-est di Bourkika, nellacostiera di, circa 70 chilometri da.Percezioni del sisma sui socialDiversi utenti sui social media hanno segnalato di aver avvertito ilanche nelle province limitrofe, tra cui, Blida, Médéa e Ain Defla. Le testimonianze sottolineano come la scossa abbia generato momenti di apprensione, ma non sono stati riportati danni significativi a persone o edifici.Monitoraggio delle autoritàLe autorità locali sono al lavoro per monitorare la situazione, valutare eventuali conseguenze del sisma e fornire assistenza alla popolazione in caso di necessità.