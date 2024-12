Ilrestodelcarlino.it - Stefano Zecchi a Ferrara: conferenza su bellezza, etica ed estetica

, filosofo, scrittore e opinionista italiano, ex professore ordinario di estpresso l’Università degli Studi di Milano, sarà presente oggi alle 17.30 all’Hotel Carlton per la‘Quale senso alla? La comunicazione traed est’, promossa daCambia. In questo periodo in cui i social network stanno imponendo la necessità di dover apparire secondo determinati standard, si può affermare chee apparenza coincidano? "No perché laè qualcosa di più dell’apparenza. Nell’apparenza però c’è un’espressione possibile della. Non coincidono: laha una dimensioneche non si arresta all’apparenza, una dimensione utopica, progettuale. Mentre l’apparenza è ciò che immediatamente si percepisce e cade sotto i sensi".