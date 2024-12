Lapresse.it - Sciopero del 13 dicembre per treni e bus, Salvini firma la riduzione a quattro ore

Matteohato il provvedimento per ridurre lodel 13dei trasporti. proclamato dalla sera del 12 al 13, a soleore. Lo rende noto il Mit. ? Hoto l’ordinanza per ridurre a 4 ore lodei trasporti previsto per questo venerdì.Il doveroso diritto alla mobilitazione deve rispettare anche il diritto alla mobilità di lavoratori, cittadini, studenti e persone in cura, specialmente in un periodo critico come. pic.twitter.com/e7ain7J4B9— Matteo(@matteomi) December 10, 2024del 13incontra i sindacatiIl vicepremier e ministro dei Trasporti nel pomeriggio ha incontrato la Confederazione nazionale Usb che aveva proclamato la mobilitazione. “Usb è stata convocata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasportiche, nei giorni scorsi, aveva minacciato di precettare lodel 13nel settore trasporti.