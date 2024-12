Lettera43.it - OpenAI lancia Sora: come funziona l’IA che genera video da un testo e chi può usarla

hato l’attesa IA, software capace direda comandi testuali. Dal 10 dicembre è disponibile per gli utenti Pro e Plus di ChatGPT, di cui tuttavia non è funzione integrata, in tutto il mondo a eccezione del Regno Unito e dell’Unione Europea. «Faremo del nostro meglio», ha spiegato il Ceo dell’azienda Sam Altman durante la presentazione. «Tuttavia, non abbiamo una tempistica precisa da condividere. E ci sono alcuni Paesi in cui non siamo in grado di operare». Non è il primo lancio dia saltare l’Europa al momento del debutto: è successo anche per la sualità Advanced Voice Mode che consente agli utenti di conversare conin modo simile a una discussione fra persone fisiche. L’annuncio è arrivato a pochi giorni dalla protesta di alcuni beta tester che, lamentando uno sfruttamento del lavoro, avevano rilasciato il software gratuitamente.