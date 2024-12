Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus a tutto gas. Parma affondata 87-36

Continua la scalata dellaCesena che nel campionato di basket femminile di serie B, grazie alla larga vittoria contro la Staff Magik Rosa(87-36 il risultati finale) conquista il terzo posto in classifica. Nel primo quarto la Fse parte contratta, produce una mole di lavoro enorme ma al lato pratico concretizza poco o niente tenendo in partita le giocatrici parmensi dalla lunetta e riuscendo a costruire un minimo vantaggio solo nei 2 minuti finali del quarto (16-8 al 10’). Nel secondo periodo èmenteche prova a farsi sotto fino a quando Clementi e Gori suonano la carica per le padrone di casa. Cesena a quel punto ricomincia a produrre tante buone azioni: ci pensa una super Bianconi in doppia cifra solo coi rimbalzi in attacco, a non sprecareil buon lavoro fatto dalle compagne portando laa +15 a metà partita (31-16 al 20’).