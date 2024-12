Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti si conferma tra i grandi ed è argento nei 200 misti ai Mondiali in vasca corta

Unda agonista vero. Ci tenevaa iniziare con il piglio giusto questi2024 diin. Nel primo giorno di gare, la medaglia è arrivata ed è stata di grande qualità. Sì, perché il secondo posto nell’atto conclusivo dei 200uomini non è cosa da poco per i tempi che sono emersi nel corso dell’atto conclusivo.Se è vero che l’assenza del francese Leon Marchand (primatista del mondo della distanza) pesava sugli equilibri, lo è altrettanto il fatto chesi sia migliorato in maniera sensibile. Il ligure, infatti, ha stampato sulla piastra il crono di 1:50.88, andando a migliorare il suo record italiano che durava da Abu Dhabi 2021, dove ottenne il bronzo iridato.L’1:51.54 di tre anni fa è stato quindi sbriciolato dal tempo indicato. Una prova non semplice, nella qualeè stato in grado di stringere i denti nella sua frazione critica a dorso, per poi gettare il cuore oltre l’ostacolo a rana e a stile libero.