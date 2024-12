Ilfattoquotidiano.it - Multe ai no vax annullate, Fontana (Lega): “Chi ha pagato fa la figura del fesso”. Pd, Avs e Iv attaccano: “Messaggio sbagliato e pericoloso”

La decisione del governo di inserire nel decreto Milleproroghe l’annullamento delleai no vax non piace alle opposizioni né ai virologi e immunologi diventati famosi durante l’emergenza Covid. Ma non entusiasma neppure il leghista Lorenzo: il presidente della Camera, incontrando i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno, ha detto di non aver mai gradito “che ci fosse una multa per una questione di vaccinazione”, però “è vero anche che in quel momento era importante che tutte le persone fossero sensibilizzate perché era un momento veramente drammatico“. E “se qualcuno quella multa l’ha pagata per una questione di onestà adesso fa ladi essere stato une questo non è bello”. Insomma: posto che era stata decisa una sanzione, “salvare” chi si è sottratto al versamento è un errore.