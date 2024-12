Bergamonews.it - Mezzo milione di euro per il rifacimento dell’incrocio della Martinella: “Ora la doppia corsia e la rimozione del semaforo”

Leggi su Bergamonews.it

Val Seriana. Si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel. O, per meglio dire, si inizia ad immaginare lo spegnimento delle luci di unche rappresenta un vero e proprio incubo per le centinaia di pendolari che quotidianamente percorrono la Val Seriana per raggiungere il capoluogo.Nel pomeriggio di lunedì 9 dicembre è stata approvata una delibera regionale che prevede un finanziamento di 500 milaper ilsemaforico tra la Sp35 e viaa Bergamo. L’opera è parte dell’elenco di interventi che saranno realizzati grazie ai canoni idroelettrici 2024, i contributi che il Pirellone annualmente incassa dalle concessioni idroelettriche e che poi ridistribuisce ai territori. I fondi sono stati assegnati alla Provincia di Bergamo che inizierà ora la fase di progettazione dell’intervento.