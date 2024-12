Italia quinta in Europa in brevetti per reti elettriche intelligenti

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 dic. (askanews) – Iche integrano l’intelligenza artificiale nellesono sestuplicati negli ultimi anni. I Paesi che guidano questa tendenza sono gli Stati Uniti e la Cina. Questa la principale tendenza che emerge dal nuovo Studio condotto dall’Ufficio Europeo dei(Epo) e dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie). Secondo quanto riporta un comunicato, lo studio “per il potenziamento delle” (Patents for Enhanced Electricity Grids) mostra come le tecnologie riguardanti il campo delleabbiano subito un’impennata negli ultimi due decenni, un trend legato ai progressi nella digital integration e allo sviluppo di soluzioni per l’energia pulita che stanno guidando l’innovazione nel settore elettrico. Tra il 2010 e il 2022 le nuove invenzioni nel campo dei software hanno incrementato del 50% le funzionalità “smart” deirelativi allefisiche di energia.