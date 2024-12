Fontana | troppi decreti Camere centrali

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.42 La decretazione d'urgenza è uno "strumento usato in maniera eccessiva",anche se in calo: serve "una strada" per ridurla. Così il presidente della Camera,,nello scambio di auguri con la stampa parlamentare. Chiesto un minuto di silenzio per le vittime di Calenzano Sulla riforma della autonomia "lieto che la Consulta abbia stabilito che il Parlamento ha un ruolo centrale",sottolinea. Poi sull'elezione dei 4 giudici Consulta:"Non ci sono più scuse" per l' accordo."Fiducioso" che arrivi presto. Tensioni Salvini-Tajani?"Governo coeso"