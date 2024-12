Quotidiano.net - Filippo Timi ritorna con Amleto²: una riscrittura teatrale al Franco Parenti

Essere, non essere o essere ancora? Questa volta la risposta giusta è la terza. Considerando chetorna sul luogo del delitto (). Lì dalle parti di quel Principe di Danimarca che segnò per lui una svolta decisiva. Almeno come regista. Era il 2010. Il resto è storia. A distanza di quattordici anni, una nuova versione. E pazienza che nel frattempo siamo tutti un po’ meno giovani, matti, furiosi.è una sorta di seconda edizione al quadrato, da oggi al 31 al. Una. Divertita e anarchica. Che sragiona di teatro per raccontare della vita. Insieme a Elena Lietti, Lucia Mascino, Marina Rocco e Gabriele Brunelli., perché tornare all’Amleto? "È stata la prima volta che portavo in scena qualcosa. E anche la prima in cui probabilmente mi domandavo se ero sincero con me stesso, se davvero mi considerassi un artista, se mi meritavo che le persone pagassero un biglietto per vedermi.