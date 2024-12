Cityrumors.it - Esplosione della raffineria Eni a Calzenzano, sale il numero di morti | Trovati i corpi di 2 dispersi: il punto delle indagini

Ildi vittime dell’Eni a Calenzano, vicino a Firenze,. Aperta un’inchiesta dalla procura di PratoIntorno alle 10,20 di lunedì 9 dicembre, Calenzano in provincia di Firenze è stato sconvolto da un boato senza precedenti, subito seguito da una densa colonna di fumo nero che si è alzata in cielo e che ha attirato l’attenzione di tutti i cittadini. A causarlo, l’dell’area di carico del deposito di carburante dell’Eni: nelle ultime ore, sono stati identificati altried ildi vittime è salito.ildidell’a Calenzano: il(cityrumors.it / ansafoto)Dopo la ripresaricerche dei, questa mattina i Vigili del Fuoco che fin da subito si sono messi a disposizione per la rapida risoluzione dell’emergenza hanno rinvenuto idi due soggetti ieri dati per