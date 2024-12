361magazine.com - Emma: protagonista del nuovo numero di Vanity Fair. L’intervista

Cantautrice, attivista e anima sempre rivolta a chi è più sfortunato: è Emma Marrone la protagonista di Vanity Fair, da domani in edicola. In un'intervista esclusiva, la stella del Salento si racconta senza filtri: dall'amore che non c'è ai figli a cui rinuncia, dal dolore per la perdita del padre al percorso, emotivo e artistico, grazie a cui si è ripresa la scena. E poi accetta un invito speciale da parte di Vanity Fair e Teatro Puntozero: prima di Natale andrà a far visita ai ragazzi del carcere Beccaria. Sarà un incontro a porte chiuse, «un'unione di anime», come dice lei. Che va lì non per portare un messaggio, ma «solo per ascoltare. Perché oggi nessuno ascolta più».