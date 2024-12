Scuolalink.it - Dimensionamento scolastico in Sicilia, FLC CGIL: ‘Un taglio che impoverisce l’istruzione’

Leggi su Scuolalink.it

La riduzione delle autonomie scolastiche incontinua a suscitare forti polemiche. Nel corso di un incontro tenutosi oggi presso l’Assessorato regionale all’Istruzione, è stato confermato il piano per il2025/26, che prevede la soppressione di ulteriori 23 autonomie. Questo provvedimento segue la cancellazione di 74 autonomie scolastiche già avvenuta nell’anno2024/25, portando a un totale di 97 istituti soppressi in due anni. Tagli distribuiti in tutta laIl piano diinteressa l’intera regione, con un impatto significativo nelle principali province: Palermo: 5 autonomie scolastiche soppresse. Catania: 4 autonomie. Messina e Agrigento: 3 ciascuna. Trapani, Siracusa, Caltanissetta: 2 ciascuna. Enna e Ragusa: 1 autonomia ciascuna.