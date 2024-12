Quotidiano.net - Delitto dell’Olgiata, quando il Ris inchiodò il killer. Il generale Garofano: “La tecnica al servizio dei cold case”

Roma, 10 dicembre 2024 – Per tutti è “il”, l’omicidio della contessa Alberica Filo Della Torre nella villa di famiglia, quartiere esclusivo a nord di Roma, era il 10 luglio 1991, doveva essere un giorno di festa, 10 anni di matrimonio con Pietro Mattei, l’ingegnere e l’amore della vita. Invece la contessa viene uccisa. Il marito morirà prima di sapere chi è il colpevole. Ildella contessa bella e piena di vita, il domestico filippino Manuel Winston Reyes, verrà inchiodato dalle analisi del Ris di Parma a marzo del 2011, a quasi vent’anni dal. Gli specialisti dei carabinieri riescono a ’far parlare’ il lenzuolo usato per avvolgere il capo della vittima. La svolta arriva per la tenacia della famiglia che si oppone all’archiviazione. IlLucianofirma la prefazione di “Uno scandalo italiano”, il libro di Fabrizio Peronaci che giovedì 19 dicembre alle 18 sarà presentato nel Reboa law firm di Roma.