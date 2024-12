Formiche.net - Chi chiami se vuoi parlare con l’Europa? Politico incorona Giorgia Meloni

Chisecon? Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di.Lo scrivedecretando il premier italiano vincitore della speciale classifica 2025 come la persona più potente d’Europa. Un riconoscimento inimmaginabile solo due anni fa quando, all’indomani della vittoria alle elezioni politiche, la vulgata sui media europei era diretta verso il rischio Italexit e il possibile arrivo della troika. Invece in 26 mesi la leader di Fratelli d’Italia, prima donna premier nella storia dello stivale, ha costruito una credibilità internazionale oggettiva.Secondoin meno di un decennio, la leader di FdI “è passata dall’essere liquidata come una pazza ultranazionalista all’essere eletta primo ministro d’Italia, affermandosi come una figura con cui Bruxelles, e ora Washington, possono fare affari”.