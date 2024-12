Romadailynews.it - Belgio: tre panda giganti nati nel Paese tornano in Cina

Leggi su Romadailynews.it

Bruxelles, 10 dic – (Xinhua) – Tian Bao, Bao Di e Bao Mei, treallo zoo di Pairi Daiza in, oggi hanno intrapreso il loro viaggio di ritorno in, segnando un’importante pietra miliare nel programma di conservazione deitra i due Paesi. Tian Bao, nato nel 2016, insieme ai suoi fratelli minori, i gemelli Bao Di e Bao Mei,nel 2019, si uniranno al Centro cinese per la conservazione e la ricerca suidi Bifengxia, nella provincia del Sichuan. Li’ parteciperanno a progetti di conservazione e riproduzione. Nonostante il freddo di dicembre, quasi mille visitatori si sono riuniti allo zoo per salutare gli amati. Calmo ma curioso, il trio si e’ seduto in recinti appositamente progettati per il loro viaggio. Durante la cerimonia di addio, l’ambasciatore cinese inFei Shengchao ha dichiarato: “Inon sono solo animali adorabili e rari che portano gioia alle persone, ma servono anche come ponte che collega le emozioni delle persone e promuove lo scambio culturale.