Virtus Galetti sorride | Difesa da manuale

Due vittorie consecutive, l’ultima con un Santiago Vaulet sugli scudi con 29 punti, ma è stato fondamentale il supporto di Masciarelli e Ricci con 13, ma pure i 15 di Kadijividi e i 6 dell’ultimo arrivato Pinza. Una bella prova di squadra dopo le tante difficoltà dell’ultimo periodo, soprattutto la seconda vittoria consecutiva dopo l’affermazione casalinga con Capo d’Orlando. Fare punti in Lombardia non era scontato e nemmeno semplice. I gialloneri a Saronno l’hanno vinta nell’ultimo quarto, giocando gli ultimi dieci minuti in maniera importante e con le scelte giuste: "L’ho detto dal primo allenamento del martedì – commenta coach– che questa con Saronno sarebbe stata una partita difficile da affrontare. Senza Valentini che è stato operato e con giocatori che arrivano da infortuni abbastanza seri e non hanno ancora recuperato, l’aver vinto in trasferta è un segnale veramente che premia il lavoro e i sacrifici fatti da tutti quanti in questo periodo.