Todi. "Tempo, col mio amante stronzo" è il nuovo romanzo di Raffaele Guadagno

Disponibile in libreria e negli store digitali, “, col mio”, ildiedito da Nino Bozzi Editore, un racconto autentico e toccante che esplora la fragilità della vita e la forza necessaria per rinascere.Attraverso un percorso doloroso ma ricco di speranza, l’autore accompagna il lettore in un viaggio che tocca l’anima, affrontando le sfide della vita e il coraggio di andare avanti. Il libro si rivolge a chiunque abbia vissuto un grande cambiamento e a coloro che cercano una riflessione profonda sull’equilibrio tra fragilità personale e forza collettiva.“Come Memorie di Adriano, questo libro ci porta nel cuore di una vita segnata da grandi sfide, dove l’introspezione e la lotta interiore diventano il filo conduttore di un’esistenza trasformata.