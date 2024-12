Gamberorosso.it - Storia del polpo all’inferno, la ricetta poco conosciuta in cui i protagonisti sono il fuoco e la pazienza

Esiste una lunga serie di ricette della cucina ligure finite nel dimenticatoio o conosciute a pochi. Piatti che si rifanno a ingredienti più difficili da reperire, preparazioni troppo lunghe da adattarsi alla vita frenetica odierna, ma anche esempi di una cultura gastronomica fatta di accostamenti distintivi e tecniche di cottura peculiari. Fra di essi è doveroso menzionare il(guarda In Regionale con gusto per scoprire la versione di Rapallo). A differenza di quando possa suggerire il nome, di sentori infernalmente piccanti non ve n’è traccia, ma si fa ampiamente sentire la presenza si unalegata al territorio ligure.La cottura ligure basata sulNon saranno presenti le fiamme del peperoncino, ma è protagonista ilnelladel. Si tratta di un antico metodo di cottura fatto die lentezza.