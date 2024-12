Thesocialpost.it - San Nicola Arcella, frana si abbatte sulla Ss 18: traffico in tilt e lunghe code

Oggi pomeriggio, intorno alle 18, unaha interessato un tratto della Strada Statale 18 Tirrena Inferiore, nella zona di Canal Grande, nel comune di San, in Calabria. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno provocato uno smottamento che ha riversato terra e detriticarreggiata.Leggi anche: Mezzocorona,improvvisa: crollati oltre 300 metri cubi di rocciaL’allerta è stata lanciata da un automobilista in transito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea e personale di Anas, per gestire il, valutare l’entità del smottamento e pianificare le operazioni di rimozione del materiale presentestrada.Il movimento franoso si è verificato più o meno nello stesso punto di Sandove, nel 2019, unadi terra e vegetazione aveva già bloccato la SS 18.