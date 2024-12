Ilgiorno.it - Pusher di 19 anni in trappola. Il giallo dei distintivi taroccati

DESENZANO (Brescia) Lo hanno seguito dopo che aveva ceduto un paio di dosi di cocaina, e hanno fatto bene. Perché non soltanto hanno trovato altra droga – tre involucri di cellophane contenenti otto grammi di polvere bianca – ma anche una pistola con matricola abrasa, cartucce edelle forze dell’ordine. Lo spacciatore finito inè un diciannovenne originario dell’Egitto ma nato in Italia, arrestato l’altra sera a Desenzano del Garda, dove abita con i genitori. Almeno finchè non è finito in cella. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Brescia, comandati dal tenente Riccardo Riccio, sono stati in trasferta sul Garda pur di approfondire la posizione di quel giovane immigrato di seconda generazione, già finito nei guai con la giustizia per possesso di arnesi e strumenti atti a offendere.