Mazzi sgonfia Meyer | Alla Scala belle stagioni d’Opera anche perché ci costa 45 milioni l’anno

Mastica amaro il sovrintendente uscente delladi Milano Dominique, intervistato da Repubblica, dopo la prima del 7 dicembre, costretto a lasciare l’incarico. “Nel momento in cui annunciavo un utile di quasi 9di euro, cosa mai successa, ho saputo che lì mi sarei fermato. Trovo questa norma, voluta dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, piuttosto bizzarra”, si lagna, in carica dal 2020.treal mese: masi lagnaIl sovrintendente uscente si lagna persino dei fondi ricevuti da la, che pure non sono pochi: gli sponsor hanno infatti assicurato per 44di euro, mentre ministero, regione e comune insieme arrivano a 40. “L’Opèra di Parigi percepisce dallo Stato 100di euro, il dato parla da solo”, si lagna, come a evidenziare il distacco.