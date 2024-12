Ilfattoquotidiano.it - L’ateneo di Torino offre di pagare in gadget e buoni pasti i medici in servizio per le Universiadi invernali

Pagati cone forse una tuta da sci. Dal 13 al 23 gennaio 2025, l’Università diospiterà le, un evento internazionale che vedrà studenti-atleti da tutto il mondo sfidarsi in discipline sportive di alto livello. Tuttavia, dietro l’apparente prestigio dell’iniziativa, emerge una situazione che ha dell’incredibile: ispecializzandi, chiamati a garantire assistenza sanitaria durante l’evento, potrebbero essere impiegati senza un regolare contratto e ricevere in cambio soltanto benefit simbolici come un giubbotto brandizzato, un abbonamento ai trasporti pubblici della sola durata della competizione, qualche buono pasto da usare in loco e, forse, una divisa da sci brandizzata per “rendere più appetibile la partecipazione”.A rivelarlo è una comunicazione interna in cui si sottolinea come i ritardi nell’attivazione dei bandi per la contrattualizzazione abbiano portatoa valutare alternative.