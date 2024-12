Gamberorosso.it - La trattoria sarda che unisce i pranzi della domenica alla cucina contemoranea

Leggi su Gamberorosso.it

Un'esemplare fusione fra tradizione deiin famiglia e piglio contemporaneo è quello che caratterizza il ristoroCantina Su'Entu, nuovo Tre Gamberi sulla guida Ristoranti d'Italia 2025 che entra nel Gotha delle migliori trattorieregione al secondo anno dal suo ingresso in guida. D'altronde li merita tutti: si trova nel cuore di una tenuta agricola in perfetta armonia con l'ambiente circostante, regala una vista strepitosa sui vigneti e offre un menu che è un concentrato di sapori locali rivisti in chiave moderna. Ecco Arieddas - LaMarmilla.La Sardegna contemporaneaArieddas, nel cuoreMarmilla, è un luogo che incarna l'essenzaSardegna contemporanea. È l’insegnaCantina Su’Entu, e regala un ambiente che fonde tradizione e modernità. La, guidata dallo chef di origine pugliese Francesco Vitale (che ha sposato la Sardegna ormai da tempo, dopo aver lavorato al fianco di grandi professionisti) celebra le materie prime locali con un approccio chesemplicità e tecnica raffinata, ma vuole anche valorizzare i piccoli artigiani del territorio.