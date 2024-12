Calciomercato.it - Juve-Bologna, infranta la Regola 4: l’arbitro Marchetti non si accorge di nulla

Tanti casi di moviola nell’ultima giornata di Serie A: da Koopmeiners a Mbangula e Kalulu passando per De Ketelaere e Di LorenzoLa quindicesima giornata del campionato di Serie A non sarà ricordata come una delle più positive dal punto di vista arbitrale. Tanti gli errori, soprattutto a livello disciplinare, con cartellini non estratti. Ma è da dilettanti l’errore inntus-.L’Equipaggiamento di Ndoye inviola la4 – Calciomercato.itLa gara resta assolutamentere e non è a rischio l’omologazione del risultato finale di 1-1, ma è statala4 delmento del gioco del calcio. Si tratta della norma dedicata a ‘L’Equipaggiamento dei Calciatori’. Al punto 3 è specificato che le due squadre devono indossare colori chiaramente distinguibili tra loro, compresi il portiere e il direttore di gara.