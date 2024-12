Lanazione.it - Jolo perde la testa della classifica, solo pari. Chiesanuova e Montemurlo: punti pesanti

Un turno nel quale non sono mancate reti e sorprese, il tredicesimo dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Cominciando dal girone D di Prima Categoria, dove loha perso il primato. Il Settimello attuale primoclasse ha infatti vinto 2-0 contro il CSL Prato Social Club di Campolo, mentre gli uomini di Ambrosio non sono andati oltre il 2-2 con il Novoli (che rappresenta comunque un punto conquistato, visto che erano sotto di due reti prima che Biagioni e Bettazzi. Sorridono Casale e Fattoria (che si è aggiudicato il derby con il Maliseti Seano in virtù del gol di Ciaccio) e Prato Nord, con la banda Rondelli capace di regolare al Galleni la Virtus Rifredi per 3-1. Scendendo in Seconda Categoria, la sorpresa principale arriva dal girone C: la Pietà 2004 si è aggiudicata lo scontro al vertice contro il San Niccolò, imponendosi per 3-1 e riducendo a cinque il distacco dagli aglianesi primiclasse (con gol di Marcantuono, Batino e Dano).