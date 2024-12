Panorama.it - Golden Globe 2025, le nomination: gioia per l'Italia con Vermiglio

In attesa di conoscere la shortlist per gli Oscar,di Maura Delpero già esulta. Film di montagna e di un’che non c’è più, sull’orlo della fine della Seconda Guerra mondiale, è stato candidato alcome miglior film in lingua straniera. Già Venezia lo premiò con il Leone d’argento – Gran premio della giuria. Dovrà vedersela con Emilia Pérez di Jacques Audiard, il grande favorito, forte di ben dieci. Sono state appena svelate le candidature aie il musical francese, che è anche storia di narcotraffico e di transizione sessuale, è leader delle. Segue con sette il film di architettura ed elaborazione dell’Olocausto The Brutalist, che a Venezia conquistò il Leone d'Argento per la miglior regia. Quindi con sei Conclave, con cinque Anora, Palma d’oro al Festival di Cannes, e il body horror The Substance, che in Costa Azzurra vinse il premio per la sceneggiatura.