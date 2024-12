Ilfattoquotidiano.it - F1, Verstappen perde punti della Superlicenza ma ci scherza su: “Allora potrò prendere il congedo di paternità”

Maxha chiuso il Mondiale di F1 togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. Nel Gran Premio di Abu Dhabi s’è congedato tra litigi e polemiche: un’incidente in pista con Oscar Piastri poco dopo la partenza, la penalità di 10 secondi per la manovra azzardata e uno sfogo rabbioso nei confronti dei commissari di gara (“stupidi idioti, volete darmi 20 secondi?”). Ma non è tutto: il campione in carica non si è risparmiato una battuta sulla possibilità di arrivare appositamente al limite dei 12col rischio di essere squalificato per un turno, proprio com’è capitato a Kevin Magnussen che ha dovuto saltare la tappa in Azerbaijan.L’olandese potrebbe trovarsi nella medesima posizione se verrà punito con altri 4d’infrazione prima del 30 giugno 2025, ma non sembra interessargli molto questo senario.