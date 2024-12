Secoloditalia.it - Esplosione di Calenzano, sciacalli politici in azione: si sa pochissimo, ma già chiedono al governo di riferire

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il governatore della Toscana, Eugenio Giani, per avere informazioni sui feriti, per portare la solidarietà alle famiglie delle vittime e per ringraziare i soccorritori che sono intervenuti con grande professionalità a seguito dell’alla raffineria Eni di, in provincia di Firenze. Al momento il bilancio dell’incidente comunicato dalla prefettura è di due morti accertati, tre dispersi e 26 feriti, due dei quali gravi. Le due vittime e i tre dispersi sono tutti operai che stavano guidando le autocisterne. Si tratta di un operaio originario di Catania di 57 anni, un operaio di Napoli di 62 anni, un operaio originario della provincia di Novara di 49 anni, un operaio nato in Germania ma italiano di 45 anni e un operaio di Matera di 45 anni.