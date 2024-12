Iltempo.it - Barbareschi, la confessione su Ballando: "Miracolo, non siamo amanti..."

Dallo studio di Milly Carlucci al salotto di Francesca Fialdini, Lucamostra la sua umanità: “La maldicenza uccide tre persone: chi la dice, chi l'ascolta e chi la riceve; Natale coincide con Hanukka, la festa della luce contro le tenebre dell'ignoranza", dice a “Da Noi. A Ruota Libera” su Rai1. “L'abbandono di mia madre è una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l'ho mai maledetta, penso perché mia madre prima di andarsene mi ha lasciato un solo libro, “Cent'anni di solitudine”, e io leggo per ritrovarla.” “Il peggior nemico di me stesso sono stato io per anni. Vorremo sempre che gli altri ci riconoscessero per ciò che davvero abbiamo dentro, io ho fatto troppe cose, sono anche stato violento con un cronista, ma avevo i miei buoni motivi, aveva fatto male a mia figlia.