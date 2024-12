Davidemaggio.it - Ballando con le stelle: un passo alla volta verso il successo

Un. Questodicon le18 è arrivato piano. E’ frutto di un lavoro certosino che anno dopo anno non solo ha rappresentato la cura contro il tempo che passa ma ha dato nuovo vigore e significato al programma.con lenasce nel 2005 rivelandosi da subito fortissimo, capace di raccogliere ascolti record (8.150.000 spettatori e il 35.11% di share per la finale della prima edizione, 6.927.000 spettatori e il 40.03% per la premiere della seconda edizione), poi si affievolisce. Serate iper competitive lo oscurano dal punto di vista degli ascolti e della mediaticità. La stessa messa in onda su Rai1, col relativo zoccolo duro anziano all’ascolto, fa sì che il buzz del programma non sia paragonabile neanche a quello del meno seguito dei reality show di Mediaset.