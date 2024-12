Ilrestodelcarlino.it - Stellone elogia la Vis per la vittoria contro la Spal: "Salvezza sempre più vicina"

La squadra ha disputato un'ottima partita. A mio parere laè meritata perché abbiamo calciato più in porta, creando più occasioni pericolose sia nel primo che nel secondo tempo. Faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato per novantacinque minuti la gara. In questa stagionesembra ripetersi ogni volta. In ogni conferenza stampa post partita il tecnico biancorosso non può far altro che complimentarsi con la sua squadra, apparsa anche a Ferrara perfetta sotto ogni punto di vista. "Siamo riusciti a contenere una squadra con ottime individualità rischiando veramente poco. È stato importante aver vinto l’ennesima partita fuori casa". Onesto anche nel descrivere le proprie sensazioni: "Prima del gol c’è stata l’immensa occasione di Di Paola. Nel secondo tempo la sensazione dalla panchina è stata quella che ne avessimo di più rispetto all’avversario.